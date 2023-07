Empoli, coinvolgimento dei cittadini sulle trasformazioni del territorio

Entra nel vivo la fase di informazione e coinvolgimento dei cittadini sulle trasformazioni che il Comune di Empoli sta prefigurando per il proprio territorio. Domani l’appuntamento è dedicato alla variante agli strumenti urbanistici è al Palazzo delle Esposizioni, dalle 18 alle 22. L’incontro è aperto e sarà un laboratorio partecipativo organizzato con tavoli tematici, che consentirà di discutere con i tecnici e i facilitatori delle trasformazioni previste, di individuare gli elementi significativi e dare indicazioni e suggerimenti per il futuro. La partecipazione è garantita a tutti coloro che vogliono prendere parte ai vari incontri pubblici, tuttavia per motivi organizzativi si consiglia l’iscrizione tramite il modulo online presente sul sito del Comune. Dato che ai partecipanti verrà offerto un piccolo spuntino, è importante segnalare esigenze alimentari particolari (allergie, celiachia…) inviando una e-mail a [email protected] Il Comune ricorda che è anche possibile compilare un questionario on line che consente di raccogliere informazioni sulle trasformazioni previste e rispondere a domande per lasciare suggerimenti e indicazioni. In queste stesse settimane, sul tema della variante urbanistica, procedono le attività di ascolto mirate alle categorie e ai portatori di interesse. Il tutto in attesa della tappa del 20 luglio quando il percorso di coinvolgimento a questa fase di condivisione si concluderà alla Vela Margherita Hack, dove era iniziato alla presenza anche del vicesindaco Fabio Barsottini (nella foto), con un incontro dalle 18 alle 20.