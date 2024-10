Empoli, cittadinanza onoraria a studenti stranieri

Empoli (Firenze), 1 ottobre 2024 – Gli studenti stranieri riceveranno la cittadinanza onoraria dopo la seduta di ieri sera, dove il consiglio comunale ha approvato a maggioranza una delibera proposta dalla giunta, con il voto contrario di FdI, Fi-Empoli del Fare, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e M5s.

Il provvedimento, è stato spiegato, è già stato adottato in modo analogo in diverse città italiane e la cittadinanza onoraria sarà conferita "a tutti coloro che, nati a Empoli da genitori stranieri, hanno terminato almeno le scuole elementari e hanno meno di 18 anni", si legge in una nota del Comune. Verrà anche istituita una cerimonia pubblica annuale di conferimento della cittadinanza onoraria. "L'atto si innesta nel dibattito sul Referendum Cittadinanza", ha spiegato il sindaco Alessio Mantellassi, ed è "un riconoscimento simbolico e istituzionale di appartenenza e integrazione", "con questa delibera vogliamo mandare un segnale forte alle istituzioni".