EMPOLI CHIAMATO A RIALZARSI. Prova col Genoa per uscire dal tunnel

di Simone Cioni

Cadere fa parte del gioco, anche se il tonfo di Pescara ha fatto parecchio rumore soprattutto per come è arrivato, ciò che conta adesso è rialzarsi e come l’Empoli lo farà. Reagire con il giusto atteggiamento, fin dalla gara di Coppa Italia col Genoa di giovedì prossimo nonostante un avversario di categoria superiore, permetterà al club azzurro di archiviare questo passaggio a vuoto come un normale incidente di percorso, diversamente rischia di trascinare il gruppo in un loop negativo da cui poi potrebbe diventare complicato uscire.

Al netto di un miglioramento nell’approccio della gara rispetto alla precedente sfida con lo Spezia, per il resto la tappa di Pescara ha rappresentato una netta involuzione sotto tutti gli aspetti. Ancora troppi errori, individuali e di reparto, ma ciò che ha lasciato maggiormente perplessi è stato come l’Empoli sia crollato dopo il primo gol subito, sciogliendosi come neve al sole. E in questo stavolta, anche l’operato di Pagliuca non ha convinto, con cambi che non hanno apportato nessun beneficio alla manovra e continue variazioni di posizioni che hanno contribuito a creare confusione in una squadra che aveva palesemente perso la bussola.

Detto questo il campionato è appena iniziato, siamo solo alla quarta giornata, ed è normale che ci volesse un po’ di tempo all’Empoli per mettere tutti i puntini sulle "i", dopo aver completamente rivoluzionato e ringiovanito l’organico in estate. È chiaro che quanto più bravi saranno gli azzurri ad accorciare questo periodo di rodaggio e quanto più probabilmente dovranno soffrire meno durante il resto della stagione.

Dal punto di vista tattico la squadra ha una sua spina dorsale, composta da Fulignati in porta, Lovato in difesa, Ghion in mezzo al campo e Pellegri in attacco (nella speranza di rivederlo quanto prima tra i disponibile nella forma migliore), ma per quanto riguarda il contorno la sensazione è che il tecnico azzurro sia ancora alla ricerca della giusta fisionomia. C’è una doppia alternativa in ciascun ruolo con diversi calciatori duttili che hanno anche la possibilità di ricoprirne diversi. Un aspetto, questo, senz’altro positivo perché permette di poter variare posizioni e sostituire assenti senza troppa preoccupazione, ma quando l’intera squadra ha un’identità ben consolidata e certezze forti. Altrimenti, una continua variazione di ruoli può piuttosto contribuire a rallentare la ‘cementificazione’ di principi ben riconoscibili da tutti gli interpreti in campo. Come più volte sottolineato dallo stesso Pagliuca quello dell’Empoli è un percorso in cui ognuno deve puntare al miglioramento individuale per poter crescere anche a livello di squadra e da questo punto di vista sono tanti i giocatori che devono alzare il proprio rendimento o che devono trovare continuità di prestazione sia da una gara all’altra che all’interno di una singola partita.