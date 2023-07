Empoli, Cartelli di Emergenza per Informare sullo Stato dell'Allerta Meteo

Cartelli di emergenza che informano sullo stato dell’allerta meteo. Una segnaletica che funziona come il semaforo: tre colori, e se il rosso è acceso il cittadino sa come comportarsi. In alcuni Comuni della Toscana, come Viareggio, se ne vedono nei parchi pubblici o nelle pinete. Una cartellonista luminosa di allarme "che potrebbe essere installata anche a Empoli. Ai tre ingressi e uscite della superstrada, ad esempio. Alla stazione ferroviaria e all’ospedale, nei luoghi più frequentati da pendolari e turisti. Perché no?" La proposta arriva dal gruppo Empoli in Azione ed è stata inoltrata all’amministrazione comunale da Luca Ferrara (nella foto). L’oggetto della richiesta rientra nella materia di Protezione Civile. Il partito ha condotto un’indagine e i risultati sono sorprendenti, in negativo. "Sono emerse diverse criticità – prosegue Ferrara –. Prima fra tutte, la non conoscenza dei contenuti del piano comunale di Protezione Civile, da parte della maggior parte degli intervistati. Non si conoscono le aree di attesa e di ricovero, tantomeno i rischi ai quali è soggetto il territorio. Per la comunicazione di certe informazioni potrebbe essere utilizzabile WhatsEmpoli". Oppure, propone Empoli in Azione, cartelli di facile lettura che possano avvisare immediatamente chi frequenta i parchi, evitando così di dover inviare agenti della polizia locale a inibire gli ingressi nei momenti dell’allerta. Intanto uno strumento c’è, è online ed è stato presentato lo scorso maggio. Si tratta di una mappa delle criticità, con le aree più vulnerabili segnalate Comune per Comune, che fornisce indicazioni su dove trovare assistenza. Ma si sa, il digitale non è ancora per tutti.