Empoli, 89enne scomparsa nel nulla. Ricerche in corso, l’appello della sindaca: “Chi ha notizie chiami il 112”

Empoli, 10 agosto 2023 – Ore di angoscia per i familiari di una donna di 89 anni che manca da casa, a Empoli, dalla mattinata del 10 agosto. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine, della polizia municipale e delle associazioni di protezione civile.

Rosa Zotti di 89 anni, residente in via Osteria Bianca nella frazione di Ponte a Elsa. La donna, a quanto appreso, ieri mattina, 10 agosto, intorno alle 10, ha raggiunto il gattile nella zona di Carraia dove si era recata per prendere un gatto presente nella struttura, ma non trovandone uno adatto ha rinunciato. L’anziana è vedova, vive da sola, è perfettamente autonoma e si sposta agevolmente a piedi o con i mezzi pubblici. Non ha la patente, né un telefono cellulare con sè.

Su Facebook la sindaca Brenda Barnini ha lanciato un appello mostrando la carta d’identità dell’anziana: “Questa signora è scomparsa da stamattina a Empoli. Ho parlato ora con il figlio che l’aveva sentita ieri sera. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine, della polizia municipale e delle associazioni di protezione civile. Chiunque abbia notizie o riesca ad avvistarla contatti subito il 112. Vi chiedo aiuto e serietà”.