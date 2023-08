"Empoli: 10 nuove telecamere nella zona della stazione"

E’ stato approvato il progetto esecutivo di ampliamento e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza della zona della stazione, in particolare piazza don Minzoni, viale San Martino, viale Palestro, via Fabiani e via Curtatone e Montanara, che verrà integrato con quello già esistente. Si tratta della fornitura e posa in opera di 10 telecamere per un costo complessivo di realizzazione pari a 40.000 euro. "L’amministrazione ha sempre dato massima priorità all’investimento in prevenzione per la sicurezza – ha dichiarato il sindaco Brenda Barnini – e in questi anni abbiamo installato su tutto il territorio comunale 150 telecamere. La zona della stazione, che rappresenta uno dei punti più sensibili della città, necessitava di un rafforzamento anche per facilitare il lavoro delle forze dell’ordine e dare strumenti utili in caso di indagini". "Questo progetto di videosorveglianza – ha concluso Barnini – si inserisce in un quadro più generale di investimenti e manutenzioni su strade e parcheggi della zona stazione". La soluzione adottata consentirà di coprire in modo più dettagliato la zona della stazione ferroviaria e degli autobus, dove le forze dell’ordine si trovano a operare.

Negli anni passati, la giunta comunale ha approvato e realizzato vari progetti di implementazione e potenziamento della rete di videosorveglianza della città arrivando, dalle circa 38 telecamere presenti a inizio 2014, a oggi ad avere sul territorio circa 150 telecamere collegate al sistema integrato cittadino.

Nel corso del 2023 è stato già realizzato un altro ampliamento del sistema di videosorveglianza: in piazza Giacomo Matteotti, dove sono stati installati venti punti di ripresa.