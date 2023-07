Empolese Valdelsa, Vacanze con Fido? Trenitalia offre una soluzione!

In vacanza con Fido. O forse no. Chi ha un animale domestico sa quanto sia difficile affrontare l’argomento estate. L’Italia è davvero un paese "dog friendly" ? Sono tante le occasioni in cui i nostri amici a quattro zampe fanno fatica ad essere accettati. A chi affidarli, dunque? La sfida non è semplice. E a proposito di sfide, c’è chi ha trasformato la crisi in opportunità puntando proprio sulla passione per gli animali. Laura Cappelletti prima del Covid aveva un centro estetico. Chiusa l’attività a Montespertoli, ha investito sull’idea imprenditoriale della pensione casalinga. "Ho clienti da Empoli, Fucecchio, Scandicci e Poggibonsi - racconta - Ho anche cani in stallo. Con gli animali ci sono cresciuta. Questa è la mia prima stagione lavorativa e sta andando benissimo. Ho fatto molta esperienza e anche se non sono un istruttore cinofilo, mi sto formando. Dopo la qualifica sogno un futuro in questo campo". A piccoli passi il binomio turismo - animali d’affezione sembra sempre più possibile. Buone notizie intanto arrivano per chi si sposterà in treno. Tra le azioni concrete per supportare le campagne anti abbandono una importante arriva da Trenitalia. Fino al 15 settembre, chi va in vacanza utilizzando Frecce e Intercity potrà portare a bordo il suo cane senza pagare un sovrapprezzo. Sui treni regionali, sarà anche consentito portare il proprio cane di media o grossa taglia gratuitamente, purché legato al guinzaglio e munito di museruola. Azioni, dunque, che disincentivano - almeno sulla carta - il fenomeno dell’abbandono.

Y.C.