"Empolese Valdelsa: Sindaci aderiscono alla manifestazione "Più sostegno ai territori"".

Sindaci mobilitati per la manifestazione nazionale in programma oggi a Roma. Lo slogan scelto dalla Cgil e da oltre cento associazioni che a loro volta raccolgono tantissime realtà della società civile, è ’La via maestra, insieme per la Costituzione’. I primi cittadini del territorio aderiscono alla manifestazione e puntano il dito contro il governo: "Le decisioni assunte dal governo Meloni – si legge in una nota – ci preoccupano molto perché ne conosciamo le conseguenze negative, ad esempio l’azzeramento del fondo per i contributi affitti o la cancellazione del reddito di cittadinanza per molti cittadini senza proporre alternative valide per la lotta alla povertà e alla marginalità sociale".

Per queste ragioni i sindaci spiegano che "la mobilitazione della Cgil e di tante associazioni ci trova sensibili e interessati, affinché si possano iniziare ad affrontare concretamente i problemi degli italiani e si mettano nelle condizioni gli enti locali di fare la propria parte a sostegno delle nostre comunità". L’obiettivo della mobilitazione per i sindaci è "chiedere con forza e in ogni sede che sanità pubblica, politiche abitative e questione salariale siano le vere priorità del dibattito pubblico su cui impegnare le istituzioni ai propri doveri".