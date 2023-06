Empolese-Valdelsa, Investimenti in Efficientamento Energetico per Ospedali e Ambulatori La Regione Toscana ha assegnato alle aziende sanitarie l'obiettivo di risparmiare sui costi delle bollette e ridurre le emissioni di gas in atmosfera. Per raggiungerlo, è stato investito in impianti fotovoltaici nell'Empolese Valdelsa.