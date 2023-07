Empolese Valdelsa, Fp Cgil Firenze chiede più tutele al personale sanitario

EMPOLESE VALDELSA

Davanti all’escalation del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, la Fp Cgil Firenze chiede a istituzioni e Asl Toscana centro più tutele. "Innanzitutto – dice Sabrina Leto – chiediamo la messa in sicurezza delle strutture territoriali, dai Centri di salute mentale (Csm) ai Serd; più appropriatezza dei piani terapeutici d’inserimento nelle strutture secondo le intensità di cura e protocolli di intervento tra Asl e forze dell’ordine". Inoltre il sindacato chiede "di fornire agli operatori apparecchi per chiamate di aiuto, rafforzare la presenza di guardie giurate per un primo intervento in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, implementare i sistemi di videosorveglianza, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, formazione a tutti i lavoratori sia ospedalieri che del territorio sulle tecniche relazionali della de-escalation, ma anche sensibilizzare la cittadinanza attraverso la diffusione di campagne informative contro le aggressioni agli operatori sanitari".

C’è anche un altro rischio per il personale ospedaliero, che il sindacato ricorda. E’ quello rappresentato dai pazienti della Rems empolese che hanno necessità di essere portati in ospedale per un problema clinico. Lo spiegava Simone Baldacci, coordinatore Fp Cgil Asl Toscana Centro, all’indomani della tragedia della morte della dottoressa Barbara Capovani, psichiatra dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, uccisa a sprangate dal suo ex paziente. "Al momento al San Giuseppe di Empoli non esiste un protocollo che stabilisca con chiarezza come vada trattato questo tipo di paziente. Sono almeno due anni – sottolineava il sindacalista – che chiediamo venga formalizzato un protocollo che stabilisca chi deve prendersi in carico il paziente, come vada gestito e chi lo deve controllare durante la permanenza in ospedale. La bozza è pronta ma ancora non è stata firmata da tutte le parti interessate". Sulla residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di via Valdorme Nuova, è previsto un ampliamento: dagli attuali nove posti, si arriverà a venti, di cui tre per donne.

