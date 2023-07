Empolese Valdelsa, allarme giovani abusano di alcol e droghe

EMPOLESE VALDELSA

I numeri non sono affatto confortanti perchè restituiscono una fotografia molto preoccupante. Anche il territorio dell’Empolese Valdelsa è ’affetto’ da un problema, quello dei giovani che sempre prima si avvicinano all’alcol o si rifugiano nelle droghe. I dati estratti dal “profilo di salute“ della Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno dicono che il 19,7 per cento dei ragazzi, quasi 2.200 in numeri assoluti, della zona empolese fuma regolarmente, valore significativamente maggiore di quello aziendale (Asl Toscana centro) che si attesta al 17,5 per cento, ed in linea con quello regionale, pari al 19,2 per cento.

Il 29,6 per cento dei ragazzi della Sds territoriale, oltre 3.000 in numeri assoluti, ha dichiarato di aver avuto episodi di binge drinking (bere eccessivo) nel mese precedente l’intervista: percentuale leggermente inferiore all’Asl Centro (31,3 per cento) e alla Regione Toscana (33,4 per cento). Il 26,1 per cento dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni della zona Empolese, pari a quasi a 2.900, ha fatto uso di sostanze psicotrope illegali almeno una volta nell’anno, proporzione significativamente minore dell’Asl Toscana Centro 28,9 per cento e della Regione Toscana 30,1 per cento.