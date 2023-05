Emma Nolde sarà al Mmab

Dopodomani alle 21, all’interno della rassegna “Ambient for music”, il Mmab ospita la giovane e talentuosa cantautrice toscana Emma Nolde. Durante la serata, Emma Nolde si presenterà al pubblico montelupino rispondendo a domande e curiosità, e cantando alcuni dei suoi brani dal vivo in versione acustica.

Emma Nolde è nata in Toscana nel 2000. Il suo disco d’esordio si chiama “Toccaterra” ed è uscito il 4 settembre 2020 per le edizioni WoodwormPolydor. È stato acclamato dalla critica come un esordio veramente sorprendente ed importante. Emma Nolde è senza ombra di dubbio una delle voci del futuro della musica italiana. Il suo brano “Toccaterra“ è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima.