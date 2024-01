Emergenza urgenza. La rete si rafforza: "Meno di 15 minuti per arrivare sul posto"

di Irene Puccioni

"Facevamo un po’ fatica quando mancavano alcuni mezzi. Ora che sono stati riattivati, l’organizzazione che abbiamo sul territorio è congrua rispetto alle richieste". Buone notizie sul fronte del servizio territoriale del 118, quello che viene attivato in risposta a tutte le richieste di aiuto e soccorso che arrivano da privati cittadini, forze dell’ordine, polizia municipale, vigili del fuoco. Con il dottor Piero Paolini, direttore Area emergenza territoriale 118, abbiamo fatto il punto su numero di mezzi di soccorso e copertura diurna e notturna, alla luce della ripresa, dallo scorso 1 gennaio, del servizio emergenza urgenza della Misericordia di Fucecchio con un equipaggio formato da due soccorritori in turno per 12 ore al giorno e, per il momento, per 15 giorni al mese. Da domenica, inoltre, anche la Misericordia di Gambassi Terme riattiverà il servizio 118 che era fermo da quasi un anno per mancanza di personale. "Salutiamo queste belle notizia da parte delle associazioni di volontariato con piacere – sottolinea il dottor Paolini – Su questo fronte c’è stato anche un impegno da parte delle Regione che ha riconosciuto loro un aumento di risorse. È un segnale politico che non si ferma a questo: c’è anche un altro riconoscimento. Con una delibera dello scorso dicembre è stato ufficializzato l’inserimento delle rappresentanti degli enti federati regionali all’interno del coordinamento tecnico dl 118".

Dottore, partiamo con il bilancio dell’anno appena concluso: quante sono state le richieste di soccorso giunte alla centrale operativa 118 Pistoia-Empoli?

"Nel corso dell’anno 2023 le richieste di soccorso giunte dall’area empolese sono state 37.483. Nel 2022 39.052".

Tempi di risposta per i cittadini?

"In questi giorni stiamo raccogliendo i dati relativi al 2023 che riguardano alcune patologie come infarti e ictus: gli indicatori sono molto buoni. Il tempo medio di intervento sui codice rossi e gialli, ovvero dalla risposta dell’operatore della centrale all’arrivo del primo mezzo sul posto, è di poco inferiore ai 15 minuti, a fronte di una media nazionale di 21 minuti".

Quante automediche sono presenti sul territorio e dove fanno base?

"In totale sono tre con operatività h/24, quindi notte e giorno. Una fa base all’ospedale San Giuseppe di Empoli, una a Fucecchio all’ospedale San Pietro Igneo e la terza è a Castelfiorentino all’ospedale Santa Verdiana".

Quante ambulanze infermieristiche ci sono sia di giorno che di notte?

"Le infermieristiche che si trovano presso le associazioni di volontariato sono quattro e più precisamente: due, di cui una ad Empoli e l’altra a Montespertoli con operatività h/24, quindi notte e giorno; due, di cui una Certaldo e l’altra a San Miniato, con operatività solo diurna".

Quante le ambulanze solo con volontari, sempre di giorno e di notte?

"Sono tredici di giorno e sette di notte. Nelle ore diurne: due ad Empoli, due a Vinci, Montopoli Val d’Arno, Montelupo Fiorentino, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, San Miniato Basso, Castelfiorentino, due a Certaldo. Nelle ore notturne: Empoli, Montelupo Fiorentino, Fucecchio, San Miniato Basso, Orentano, Castelfiorentino, Certaldo".