Emergenza freddo. Empoli si attiva per dare un tetto a chi non ce l’ha

Empoli (Firenze), 14 novembre 2023 – Un’ancora alla quale aggrapparsi. Ora che il freddo è tornato ad affondare il morso. Torna attivo il progetto Emergenza Freddo che vede insieme ancora una volta Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, amministrazione comunale di Empoli e Misericordia di Empoli. Il servizio, avviato nell’inverno del 2017, garantisce assistenza e riparo alle persone che non hanno un tetto sotto cui dormire, nei mesi freddi.

La struttura messa a disposizione è la ex scuola materna della frazione di Casenuove, in via Val d’Orme, che ospiterà le persone senza fissa dimora che vorranno usufruire del servizio, mentre nello spazio esterno si trovano le due cucce per i cani di proprietà delle persone che saranno ospitate nel dormitorio e che avranno a disposizione il loro cibo.La struttura resterà aperta fino al 15 marzo.

Un servizio ventiquattro ore su ventiquattro con un presidio da parte dei dipendenti della Misericordia, pronti ad accogliere gli ospiti. La Misericordia si occuperà anche dei pasti del giorno e della sera, dalla colazione alla cena. Il centro sarà inoltre dotato di bollitori per thè o caffè. "E’ uno di quei servizi che fa della nostra città una comunità di persone capace di prendersi cura di tutti – dice il sindaco Brenda Barnini – . Combattere la marginalità sociale significa mettere tutti nelle condizioni di sentirsi parte della cittadinanza e impedire che chi vive in condizioni di difficoltà possa mettere a rischio la propria vita".

"Viviamo un tempo in cui la povertà tocca anche coloro che hanno un lavoro e noi vogliamo occuparci delle tante facce della povertà, da quella alimentare a quella abitativa, cogliendo ogni occasione, compreso il Pnrr, per migliorare i servizi a favore delle cittadine e dei cittadini", spiega l’assessore alle politiche sociali Valentina Torrini. La Misericordia di Empoli – dice il governatore Pier Luigi Ciari – riguardo all’accoglienza è impegnata già da anni in diversi fronti. Con la riapertura invernale del Centro delle Casenuove arriveremo, complessivamente, a dare ospitalità a circa 170 persone".