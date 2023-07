Emergenza caldo Sos per i lavoratori Le aziende ceramiche aprono i forni di notte

di Ylenia Cecchetti

"Serve rispetto per chi suda e rischia lavorando". L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi da Marco Carletti, segretario generale Fillea Cgil Firenze. "Le temperature atmosferiche nei capannoni industriali superano i 40 gradi, e quasi nessuna azienda ha provveduto a organizzare zone di raffreddamento, pause di 10 minuti ogni ora, punti di distribuzione di acqua fresca". Norme e precauzioni contro il colpo di calore, sempre più disattese. E non solo nell’edilizia. Ad avere la peggio in quesi giorni di allerta rossa con il termometro che schizza a 40° sono i lavoratori su strada. Nel nostro territorio a trovarsi in difficoltà sono soprattutto vetrerie e aziende ceramiche, dove le temperature dei forni raggiungono i 980°.

"Si soffre il caldo ma ci organizziamo come si può - dice Ivana Antonini, vice presidente dell’associazione Strada della Ceramica di Montelupo Fiorentino che chiama a raccolta circa 40 aziende artigiane - Per rendere l’ambiente vivibile le regole sono poche e semplici: tenere tutte le finestre aperte e accendere i forni dopo l’orario di chiusura, dalle 19 in poi, per farli lavorare durante la notte. I macchinari restano accesi dalle 10 alle 12 ore. Ne guadagniamo anche dal punto di vista di risparmio energetico e di bolletta". Con il cambiamento climatico, il dibattito è aperto e in ottica futura, qualcosa dovrà cambiare. "Ci dovremmo tutti spingere a una riflessione - dice Antonini - Bisognerà riconsiderare l’idea di poter lavorare in orari diversi e anticipare, o comunque modificare le chiusure estive". Luglio è un mese sempre più caldo, agosto da qualche anno è un po’ più fresco con rovesci e temporali frequenti. Chissà che non ci sia da rivedere la tradizionale chiusura aziendale della seconda quindicina di agosto.

"Ci sono categorie - interviene Fabio Bianchi, presidente Cna Empolese Valdelsa - per le quali è difficile se non impossibile sopperire alla calura. Penso ai panettieri, ai fabbri, ai carpentieri, ai muratori in cantiere e a chi fa gli asfalti stradali. Ci sono contratti e appalti da portare avanti". Intanto Alia Servizi Ambientali ha diramato una nota informativa sulle ondate di calore, rivolta a tutti i colleghi, specie chi lavora all’aperto. Una sorta di vademecum per gli operatori ecologici con i comportamenti da adottare per gestire e ridurre i rischi derivanti dai colpi di calore. "L’azienda - si legge nel documento - mette a disposizione dei lavoratori confezioni di integratori di sali minerali. Tra le principali misure di prevenzione si ricordano: indossare abiti da lavoro idonei e ad alta traspirabilità, il cappello in dotazione e prediligere pasti leggeri, facili da digerire. Effettuare pause di recupero in un luogo fresco e ombreggiato e in caso di necessità aumentarne la frequenza durante i turni di lavoro". In caso di malore, dopo aver chiamato il 112 "posizionare il lavoratore al fresco, in assoluto riposo, slacciare gli abiti da lavoro e in attesa dei soccorsi raffreddare la persona ventilandola o con spugnature d’acqua fresca su fronte e nuca".

"Si tratta di misure che ogni anno Alia prende ma che quest’anno vanno più nello specifico - commenta il portavoce Cobas in Alia Alessandro Giacomini -. Le norme ci sono e anche fatte bene. Ma ci risulta che su Empoli si stia ricorrendo al doppio turno, straordinario forse perché non hanno reperito personale per sostituzione ferie. Viene chiesto a chi è a tempo determinato, che ovviamente non si rifiuta. Bene le misure messe in campo, ma servirebbe più coerenza". Ogni anno poi c’è il problema della pulizia strade. "Alia dovrebbe concertare con i vari Comuni le ordinanze. Quando vengono emanati i bollini rossi, che si fa? Si pulisce comunque la strada senza autobotte? Si obbligano le persone alle 14 a uscire e a spostare l’auto? E gli operatori a pulire con la granata? Servirebbe una cabina di regia".