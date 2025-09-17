Emergenza abitativa. Tre nuovi alloggi popolari da assegnare alle famiglie

Un’operazione di ristrutturazione da quasi 47mila euro, che avrà luogo nei prossimi mesi e riguarderà tre alloggi popolari del territorio montespertolese (attualmente inutilizzati) che potranno così essere assegnati. E’ quanto previsto a seguito di una delibera dello scorso 9 settembre, con cui la giunta Mugnaini ha provveduto ad approvare la proposta di intervento presentata da Publicasa Spa per la ristrutturazione di tre alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in via delle Orchidee. Un’iniziativa, quella avanzata dalla società che gestisce il patrimonio residenziale pubblico dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, che si pone l’obiettivo di dare una risposta alle fasce economicamente più deboli della popolazione di Montespertoli. L’investimento in questione, finanziato dal Comune di Montespertoli (che comporterà una spesa di 46.800 euro, coperta con risorse del bilancio comunale) dovrà servire nelle intenzioni dei promotori a restituire alla disponibilità della comunità dei tre appartamenti oggetto dei lavori. Alloggi che, al termine delle operazioni, potranno essere nuovamente assegnati ai nuclei familiari aventi diritto presenti nella graduatoria ERP.

Gli interventi previsti riguardano il rifacimento di impianti elettrici e servizi igienici, opere di manutenzione e messa a norma, oltre a tinteggiature e ripristini conservativi. Publicasa Spa assumerà il ruolo di stazione appaltante, occupandosi della progettazione, direzione lavori e collaudo, con tempi di esecuzione stimati in novanta giorni a partire dalla consegna del cantiere. Poco meno di un anno fa, lo scorso dicembre, l’amministrazione comunale aveva annunciato l’accordo con la Regione Toscana per la realizzazione di nuove case popolari, recuperando l’ex-scuola Paolucci Covoni a fronte di una maxi-operazione da oltre 1.400.000 euro a cura di Publicasa.

Ed in attesa che l’opera vada a buon fine (entro la fine del 2027, nella migliore delle ipotesi) la priorità per contrastare l’"emergenza casa" restano i tre appartamenti di via delle Orchidee. "Restituire alloggi ristrutturati – ha commentato Sandro Piccini, presidente di Publicasa - significa migliorare la qualità della vita dei futuri assegnatari e valorizzare il patrimonio pubblico".

G.F.