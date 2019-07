Empoli, 1 luglio 2019 - Una donna, colpita da una grave embolia polmonare durante il parto cesareo, è stata salvata dai medici dell'ospedale di Empoli. Lo rende noto l'Asl Toscana centro spiegando che la donna adesso è fuori pericolo e che ha potuto abbracciare la bambina che ha dato alla luce. Un coagulo di sangue, spiega una nota, che si era formato in una vena durante la gravidanza, si è staccato durante il parto, ostruendo le arterie polmonari e impedendo il passaggio di sangue. La donna è andata in periarresto cardiocircolatorio ed è stata rianimata e portata in terapia intensiva prima che le sue condizioni diventassero irreversibili. Adesso si trova ricoverata nel reparto di medicina.

© Riproduzione riservata