Elisa Vinci incanta al "MoMu Off"

Secondo appuntamento al Loft 19 di Montespertoli con "MoMu Off", la nuova rassegna di concerti nata dalla collaborazione tra Montespertoli Musica e il locale Circolo Fotografico Fermoimmagine. Una sorta di anteprima della stagione musicale estiva "MoMu 2023" per poche decine di appassionati visto l’ambiente raccolto offerto da Loft 19. Domani sera alle 21.30 sarà protagonista il gruppo Licia Svein formato da Elisa Vinci (nella foto) alla chitarra e voce e da Giorgio Carta al basso. La proposta musicale della band ha radici nel rock blues, con influenze dal pop e dal cantautorato. L’ispirazione arriva da artisti come Eric Clapton e i Beatles, ma anche Tosca, Elisa e De André, sonorità classiche con un occhio di riguardo ai giorni nostri. Nel 2021 Elisa vince un concorso regionale con un brano scritto in lingua sarda, di cui è stato realizzato il videoclip. Nello stesso anno, la band arriva alla finale nazionale di Arezzo Wave Dante Rock, con la canzone "Siamo tutti Minos". Nel 2022 vince Arezzo Wave Sardegna con il brano "Zona di comfort" e le regionali del concorso Martelive. L’ultimo dei tre concerti previsti si terrà invece il 28 maggio alle 18 con i Bononia Grass e nell’occasione sarà presentato pure il programma di MoMu 2023 all’interno della Mostra del Chianti.