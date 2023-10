Elaborazione del lutto. Nasce il gruppo di aiuto

EMPOLESE VALDELSA

Affrontare un lutto è difficile. La perdita di una persona cara lascia un vuoto che spesso ha bisogno di sostegno. Non tutti, però, hanno una rete familiare o di amicizie su cui poter contare o la possibilità di rivolgersi a uno specialista. Per aiutare le persone nell’elaborazione del lutto sta per essere attivato a Empoli il gruppo di auto mutuo aiuto "Tarassaco". Il servizio di sostegno nasce dalla volontà dell’associazione Amici dell’Hospice onlus e sarà attivo dalla fine del mese. La sede degli incontri è in via Salvagnoli 34. "Insieme, in un piccolo gruppo di persone che hanno avuto esperienze simili – spiega Valentina Ninci, tesoriere dell’associazione – tutti coloro che hanno subito un lutto possono trovare conforto e sostegno, attraverso la solidarietà che nasce da questi incontri, così da tornare ad affrontare le sfide quotidiane". Gli incontri si svolgono in orario serale e la partecipazione è gratuita. Chiunque fosse interessato a saperne di più può contattare il numero 3534252794 o mandare una mail all’indirizzo info@amicihospice.it.

L’associazione è nata a inizio 2021 su sollecitazione e richieste di familiari di persone che hanno affrontato il percorso delle cure palliative. "Nonostante le cure palliative e la terapia del dolore facciano parte dei livelli essenziali di assistenza, e quindi siano prestazioni garantite a tutti dal sistema sanitario nazionale, l’informazione e la conoscenza su questi temi sono ancora scarse. La nostra associazione – fa sapere Ninci – è quindi impegnata, attraverso incontri e iniziative, a diffondere la cultura delle cure palliative, affermare i valori umani e sociali del prendersi cura, per ribadire il concetto di dignità umana in ogni fase della vita". L’ulteriore passo sarà quello di aprire uno sportello nella sede dell’associazione in piazza Guido Guerra e "creare – aggiunge il tesoriere – una rete di supporto per tutte le fasce di età, collabornado con le famiglie e con le figure scolastiche, insegnanti ed educatori. C’è bisogno di creare una nuova cultura e siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari o persone che vogliano dare il loro contributo".

Irene Puccioni