Efficienza, lotta agli sprechi e fonti rinnovabili a Vinci: l'idea di Leonardo

Lui, quel Genio di Leonardo, forse ci sarebbe all’epoca arrivato (o forse ci era già arrivato): energia dal sole. Oggi, il sole di questa estate 2023 “battezza“ la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) di Vinci. Non è solo un pensiero: Leonardo studiò davvero l’energia del sole, e le sue idee sono preziose per chi oggi le riguarda alla luce della tecnologia moderna. Efficienza energetica, arginare gli sprechi, fonti rinnovabili: ecco le parole chiave di questi tipi di comunità. Vinci si orienta alla fase uno e qui rientra il sole: è quella – si spiega – per la redazione di uno studio di fattibilità per individuare i siti per l’installazione di uno o più impianti fotovoltaici. Serve poi fare una stima dell’energia disponibile per la condivisione degli aderenti alla ‘Cer’. Ancora: sarà utile la redazione di un ‘business plan’ preliminare con valutazione dei conseguenti benefici economici, sociali e ambientali per le parti coinvolte, con frequenti contatti anche con la Regione.

Le ulteriori fasi restano al momento nell’agenda degli impegni ma sono già sufficientemente delineate. Fase due: lancio della campagna di adesioni con coinvolgimento e sensibilizzazione dei portatori di interesse locali (organizzazioni del terzo settore, imprese, soggetti pubblici o privati che erogano servizi ai cittadini). Fase tre: individuazione dei criteri di ripartizione dei benefici ai membri della comunità ed al territorio nella quale la comunità stessa insiste; seguirà la costituzione del soggetto giuridico. Fase quattro: progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli impianti. Fase cinque: attivazione della comunità energetica rinnovabile sul portale del ‘Gse’ (Gestore Servizi Energetici). A monte di tutto ciò ci sono le proposte dell’Unione Europea del 2016, che ha portato all’adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l’Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. E il Genio ci vuole mettere lo zampino.

A.C.