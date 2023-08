"Educazione all'Uguaglianza: Investire nell'Empolese Valdelsa"

EMPOLESE VALDELSA

Occupazione femminile e sostegno all’autonomia delle vittime di violenza. Ne ha parlato Alessandra Nardini; l’assessore regionale alle Pari Opportunità è intervenuta alla Festa de L’Unità di Capraia e Limite per ribadire l’assoluta necessità di investire risorse nella formazione. "E’ importante – ha detto Nardini – che ogni nodo della rete antiviolenza sia composto da uomini e donne adeguatamente formati. Non ci si improvvisa su tematiche così delicate. Bisogna creare equipe preparate. La vera battaglia è investire sull’educazione all’uguaglianza di genere e sulla formazione di giudici, operatori sanitari, avvocati, docenti, forze dell’ordine. Intendiamo spingere anche sul reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, soggetti vulnerabili che hanno bisogno di strumenti ad hoc. A settembre contiamo di rifinanziare il sostegno alle imprese che decidono di assumerle, introducendo una novità: finanzieremo per la prima volta solo assunzioni a tempo indeterminato".

E sono tante le azioni che la Regione ha messo in campo a sostegno dei centri antiviolenza, di concerto con i centri per l’impiego. Per l’anno in corso sono circa 30mila euro i contributi erogati dalla Regione al Centro Lilith, 111mila i fondi destinati alle case rifugio delle nostre Pubbliche Assistenze Riunite. Passando ai contributi individuali a donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza (come l’assegnazione di voucher di conciliazione per l’acquisto di servizi rivolti a figli minori di 13 anni o per la cura di figli non autosufficienti), al 30 aprile 2023 sono state 285 le richiedenti. Il 22 per cento è iscritto a un centro per l’impiego della provincia di Firenze: 64 le richieste dal Circondario Empolese pari all’8 per cento.

Y.C.