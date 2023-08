Economia e sviluppo "Azienda alimentare investe 10 milioni nell’area industriale"

di Francesca Cavini

Nel corso del consiglio comunale che ha portato all’adozione di una variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico è emersa una novità molto significativa per il futuro economico del territorio vinciano. L’adozione da parte dell’amministrazione comunale, guidata da Giuseppe Torchia, consentirà la crescita di un’attività produttiva che già opera a Spicchio nel settore alimentare. Si tratta dell’azienda ’D+F Srl’ che ha sede nella zona produttiva di via Limitese. Un’azienda che è controllata da una multinazionale che a sua volta ha sede in provincia di Ravenna. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta presentata dall’azienda alimentare per fare fronte a nuove esigenze del mercato che l’hanno spinta a sottoporre all’amministrazione un progetto di sviluppo industriale. Al sindaco Torchia il compito di spiegare i termini del progetto.

Che cosa produce la società D+F?

"Si tratta di un’azienda che produce prodotti da forno surgelati. Attualmente può contare su un’ottantina di dipendenti a cui va aggiunto anche un importante indotto".

La richiesta nasce, dunque, da una necessità di ampliamento, ma in concreto di cosa si tratta?

"In consiglio comunale abbiamo adottato un piano che favorisce la riorganizzazione edilizia del sito produttivo che c’è in Via Limitese e che prevede fra l’altro anche la realizzazione di un magazzino verticale refrigerato a – 20°C, di 17 metri di altezza il cui obiettivo è lo stoccaggio automatico dei lavorati".

Le dimensione di cui parla fanno intuire che si prevede un investimento piuttosto consistente, ma di quali cifre si ragiona? Quali saranno i riflessi e le ricadute economiche di questo ampliamento industriale?

"Stiamo parlando di un investimento da 10 milioni di euro che permetterà all’azienda ’D+F’ di aumentare la propria capacità produttiva portandola dagli attuali 20.000 pezzi all’ora (che equivalgono a 16 tonnellate al giorno) a 38.000 pezzi all’ora, che significano un totale giornaliero da 30 tonnellate. E’ evidente che questo tipo di investimento avrà ricadute importanti anche dal punto di vista occupazionale".

Nonostante la capacità di attrarre turisti grazie all’offerta culturale e paesaggistica come dimostrano anche gli ospiti famosi e famosissimi che sono comparsi nel borgo in questa estate, Vinci conferma di avere anche ’altre’ vocazioni...

"La Città ha sempre avuto un’anima manifatturiera e terziaria. Queste operazioni testimoniano come il brand Vinci continui ad essere attrattivo sia per i soggetti economici che per i turisti, anche grazie ai tanti investimenti pubblici fatti negli anni.Nel corso dello stesso consiglio comunale, infine, è stato adottato un altro piano attuativo che favorirà la realizzazione di un parcheggio pubblico nel nucleo urbano di Toiano.