"Ecocompattatori, mozione ignorata: ancora nessuna installazione"

La Lega attacca sulla mancata installazione di ecocompattatori. "Pandemia a parte, a distanza di oltre tre anni dall’approvazione all’unanimità in consiglio comunale a Fucecchio, di una mozione sulla installazione nel territorio di macchine ecocompattatrici, mi chiedo che fine abbia fatto questo importante progetto, finalizzato a migliorare lo smaltimento dei rifiuti nella nostra cittadina – dice il segretario Marco Cordone (nella foto) – tra l’altro ne ho parlato poco tempo fa, in seno al direttivo comunale. Gli ecocompattatori, strumenti innovativi per il riciclo dei rifiuti, sono stati installati in alcuni Comuni della nostra zona, ultimamente anche a Gambassi Terme, grazie a un accordo col consorzio Coripet". E ancora: "Nei giorni scorsi abbiamo sentito il sindaco Spinelli - chiosa Cordone – parlare di grandi quantità di plastica rimosse dal terreno e allora, a maggior ragione, ci chiediamo che fine abbia fatto il progetto di installare in città macchine ecocompattatrici".