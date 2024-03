Ecco ’Viviamo Gambassi’ La lista civica per Setteducati: "Esperienza e innovazione"

GAMBASSI TERME

Tutti uniti per far crescere Gambassi Terme, non solo come un luogo in cui vivere ma come un luogo da vivere appieno. È questo l’obiettivo della lista civica ’Viviamo Gambassi Terme’ a sostegno di Samanta Setteducati, candidata a sindaco per il Pd. La lista è stata presentata venerdì: un’alleanza forgiata dalla dedizione e dall’innovazione con un perfetto equilibrio di genere. "La squadra - si legge in una nota - è frutto di diverse esperienze: ci sono coloro che hanno servito con onore e dedizione nelle istituzioni locali, chi ha difeso i colori nazionali in ambito sportivo e chi ha dato prova di impegno civile attraverso il volontariato e il lavoro nelle associazioni. Troviamo imprenditori che conoscono le sfide del territorio, professionisti dell’insegnamento e della sanità, creativi che desiderano infondere nuova vita nel tessuto sociale e giovani volti nuovi pronti a portare una ventata di freschezza".

La lista civica si propone di "ascoltare, dialogare e collaborare attivamente con tutti i cittadini, per realizzare insieme un progetto di comunità che sia sostenibile, inclusivo e capace di valorizzare al massimo le potenzialità del territorio".

Ecco dunque i nomi in lista: Gianni Cortina, consigliere comunale uscente, capogruppo di maggioranza nell’ultima legislatura e segretario del Pd di Gambassi; Tiziana Costa, ex assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione; i consiglieri uscenti Elena Miracolo, Franco Simoncini e Riccardo Cavallini e poi le new entry Emiliano Bucalossi, Elisa Fiaschi, Teo Zarotti, Debora Alushi, Stefania Malquori, Leonardo Arrighi e Giulia Ripetti.