Ecco ’Universi solidali’ Un successo al Pacini

Si è concluso con una partecipazione commossa il progetto ’Universi Solidali’. Matteo, Kevin, Vittorio, Elisa, Alessandra, Gabriele, Rayan, Cassandra e Sergio si sono esibiti con un entusiasmo contagioso sul palcoscenico del Nuovo Cinema Teatro Pacini Fucecchio, che è per loro un luogo dove vivere le emozioni in compagnia con piena libertà di espressione. Un progetto fatto di teatro, danza e musica, mezzi imprescindibili attraverso i quali, ragazzi e ragazze, hanno potuto sperimentare il piacere e la bellezza dell’arte ed esprimersi in una creatività libera, intima e personale.

Le discipline artistiche sono state strumenti di scoperta della propria autonomia e del proprio corpo, di inclusione e collaborazione. Un progetto del Teatrino Dei Fondi Titivillus, Comune di Fucecchio con il contributo di Fondazione Cr Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6, all’interno di Siamosolidali.it.