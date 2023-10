Ecco un nuovo calendario di passeggiate con il consorzio forestale

ll consorzio forestale delle Cerbaie organizza ’Le passeggiate forestali’, una serie di escursioni gratuite per immergersi nei boschi delle Cerbaie tra alberi e natura per scoprire le bellezze del polmone verde del Valdarno. Il primo appuntamento è per sabato 4 novembre in orario 14,30-17. In quella passeggiata al centro ci saranno le foreste di tiglio selvatico più estese della Toscana per un ’Viaggio nel mondo di mezzo’. Il ritrovo è fissato alle 14,15 al Santuario della Madonna della Querce. Sabato 25 novembre – anche in questo caso dalle 14,30 alle 17 –, nuova passeggiata con il consorzio forestale delle Cerbaie. Stavolta al centro ci saranno i boschi ex Opera Pia nelle colline fucecchiesi: "Dieci anni di tagli dopo l’uragano". In questo caso il ritrovo è fissato per le 14,15 a Casa Menchina. Prenotazioni al 340 9847686, [email protected].