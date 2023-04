Ecco un campione in Comune Il sindaco si congratula con Foti

Un campione in Comune. Il sindaco ha voluto riceverlo. Non ha nemmeno 16 anni Francesco Foti, il giovane di Stabbia che ha vinto il titolo regionale di Kickboxing nella categoria dei pesi massimi. Si tratta di un risultato tanto più significativo considerando che Francesco Foti ha cominciato la pratica del Kickboxing da poco più di un anno dopo aver abbandonato il calcio.

Come noto, la Kickboxing è uno sport da combattimento giapponese che ha trovato poi fortuna in Europa, anche perché permette di allenare e migliorare oltre al proprio corpo, anche la mente. Uno sport che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato. In questi giorni il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, appunto, l’ha ricevuto in municipio per congratularsi per il risultato conseguito. Un risultato importante e che è una ragione d’orgoglio anche per il territorio e la comunità.

"In questi anni ho potuto verificare come sul nostro territorio si stiano moltiplicando le discipline sportive – ha commentato il primo cittadino – fa piacere che sempre più spesso si aggiungano ai benefici che lo sport porta comunque con sé, anche i risultati. Quello di Francesco è un altro esempio di un ragazzo del nostro territorio che riesce a ottenere un titolo significativo, portando in alto il nome di Cerreto Guidi". Precisamente sul podio regionale di una disciplina che sta diventando sempre più diffusa e partecipata dai giovani.