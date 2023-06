Ecco ’Piombo con piombo’ di Sacchetti

La Casa della Memoria in via Livornese ad Empoli torna ad aprire le proprie porte per approfondire un libro. Ospite della presentazione in programma venerdì alle 18 sarà Giorgio Sacchetti (nella foto) con il suo volume “Piombo con piombo: il 1921 e la guerra civile italiana”. L’incontro con l’autore, con cui dialogherà Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega alla Cultura della Memoria e Andrea Ventura, coautore (Università di Pisa), fa parte della rassegna culturale denominata “La Biblioteca della Memoria”.

Giorgio Sacchetti insegna Storia culturale e sociale dell’età contemporanea all’Università degli Studi di Firenze. Le sue ricerche si concentrano sugli Anarchist Studies, sulla storia del lavoro e del movimento operaio, sulla violenza politica, sui movimenti radicali e le controculture del Novecento.

Il libro parla del periodo tra la prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo, che costituisce un interessante punto di svolta nella storia del nostro paese. Sacchetti propone una lettura del 1921 e invita a riflettere su quanto accaduto e ad analizzarne gli avvenimenti, con tutto ciò che è avvenuto prima e che, passo dopo passo, ha portato alla guerra civile italiana, andando fino ai lasciti e agli sviluppi del tardo Novecento.