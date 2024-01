Ecco "Petra Medievale". Fra archeologia e storia

Una serata di alto profilo culturale. La Fondazione Montanelli Bassi promuove un incontro, domani pomeriggio alle 17, nella propria sede con il direttore del Museo di Fucecchio Andrea Vanni Desideri che illustra i risultati della missione archeologica "Petra Medievale" dell’Università di Firenze, affrontando in particolare il tema "Le più antiche comunità cristiane di Petra". Interviene Michele Nucciotti, direttore della missione archeologica di cui Andrea Vanni Desideri fa parte dal 1986. Petra Medievale è, infatti, la più antica missione internazionale presente sul sito Unesco di Petra, con il supporto del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in collaborazione con il Department of Antiquities of Jordan. La missione italiana si contraddistingue per un approccio territoriale incentrato in particolare sullo studio dell’insediamento di epoca crociato-ayyubide. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Museo Civico e Diocesano e l’Università degli Studi di Firenze.