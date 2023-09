Ecco Multiscena Colpi di scienza tra arte e musica

VINCI

Un nuovo periodo e una nuova location. La 26esima edizione di “Multiscena“, festival curato dalla compagnia empolese Giallo Mare MInimal Teatro, passa infatti da agosto a settembre e invece di essere itinerante si svolgerà interamente presso il giardino di Villa Reghini a Sovigliana, centro culturale della città di Leonardoi, da mercoledì a sabato prossimi. "Sarà un’edizione particolare che sperimenta Multiscena come festival divulgatore di alcune tematiche legate alla scienza. Da questo il sottotitolo “Colpi di Scienza“ in quanto il cliché rimane invariato con il teatro, il racconto, la musica, ma questa volta viene alzata ancora di più l’asticella qualitativa in relazione alla sfida dell’argomento proposto – commenta Sara Iallorenzi, vice sindaco con delega alla Cultura del Comune di Vinci –. Sicuramente un progetto molto interessante, per il quale ringraziamo la professionalità di Giallo Mare Minimal Teatro, che ha costruito una programmazione di tutta rilevanza".

L’esordio di mercoledì 13 settembre alle 21.15 è affidato a Laura Curino con “Margherita Hack una stella infinita“, un divertito ricordo dell’originalità e simpatia della famosa scienziata italiana. Il giorno successivo, alla stessa ora, toccherà invece a Sofia Randich, astrofisica fiorentina dal 2018 alla guida dell’Osservatorio di Arcetri (prima donna a svolgere questo incarico), che guiderà il pubblico alla scoperta della via Lattea. A coadiuvarla il gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino. Venerdì 15 settembre alle 18 spazio invece ad una serie di letture e animazioni per bambini e famiglie a cura Giallo Mare Minimal Teatro. Infine, il gran finale di sabato 16 a partire dalle 21.15 vedrà protagonista Lorenzo Baglioni in “La scienza è musica“. Il giovane cantautore, scrittore e matematico sostiene che la geometria e la matematica siano materie avvincenti e lo con questo speciale concerto lo racconterà cantando. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. È quindi gradita la prenotazione scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 057181629. Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 8162983758 o allo 335 5945440 oppure il Comune di Vinci - ufficio turistico allo 0571 933285.

"Abbiamo trovato interessante il cambio di periodo proposto dall’amministrazione comunale di Vinci, perché vogliamo sperimentare una proposta culturale diversa. – ammette Vania Pucci, presidente della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro –. “Colpi di scienza“, dove la scienza incontra le arti del teatro e della musica. Avremo modo di parlare di stelle, di osservare il cielo e di raccontare chi ha lasciato un segno indelebile nella nostra memoria come Margherita Hack, sia come studiosa che come divulgatrice scientifica, potremo sorridere con Lorenzo Baglioni e cantare le sue canzoni “da matematico” e ascoltare le meraviglie sulla via Lattea dalla professoressa Sofia Randich direttrice dell’Osservatorio di Arcetri".