Ecco ’Mangiaggiro’ tra assaggi e musica

Una camminata degustativa attraverso le campagne di Vinci. Ecco cos’è “Mangiaggiro 2023“, evento organizzato domani dall’associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano, le colline di Leonardo. Tre saranno le tappe di quest’anno, sempre con la stessa formula: passeggia, degusta, riparti. La partenza sarà dalle strutture del Vinci Tennis & Padel, adiacente al campo sportivo Ripalta, alle porte del borgo, alle 13.30. Visto che è ora di pranzo ai partecipanti sarà offerto un piccolo spuntino per cominciare. Il percorso sarà di dieci chilometri adatto a tutti, con ritorno previsto tra le 19 e le 20 in piazza Masi. Ad attendere i partecipanti ci saranno la banda degli Arcambold (nella foto), per un finale all’insegna della musica da ballare.

Il biglietto comprende un calice e uno zainetto per effettuare le tre tappe previste con degustazioni gastronomiche, composte da sei assaggi di vini locali o birre artigianali, ed assistere ai tre intrattenimenti itineranti in programma.

Per quanto riguarda la modalità di prenotazione è possibile collegarsi online alla piattaforma Eventbrite, oppure mandare un messaggio whatsapp ai numeri 328 2091347 o 348 0585603, o ancora scrivere su Instagram e Facebook sulla pagina dedicata “mangiaggiro“ oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]