Ecco l’ordinanza per il Beat No a bibite in vetro e lattine

Il Beat è ufficialmente pronto a partire. E come sempre avviene per una delle manifestazioni più attese in città, scattano le ordinanze che riguardano l’ordine pubblico. Da domani a domenica e da giovedì 31 a sabato 2 settembre scatterà il divieto di vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine all’interno del parco di Serravalle. Un provvedimento volto a contenere eventuali pericoli e che si allarga anche all’impossibilità per i frequentatori dell’area dove si svolge la manifestazione di cui sopra di introdurre contenitori di vetro. La stessa imposizione vale anche per i titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine.

Le attività autorizzate possono quindi vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso contenitori in plastica. L’ordinanza si rivolge anche a tutti gli esercenti sia in sede fissa che su area pubblica rientranti nell’area sportiva, nel parco di Serravalle, sul viale delle Olimpiadi e zone limitrofe a quest’ultimo. Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, ovvero potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine, si legge ancora nel testo dell’ordinanza, "i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo". Il mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sarà punito con multe fino a 150 euro.