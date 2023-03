Ecco le Terre degli Uffizi Montelupo debutta Montespertoli ritorna Capolavori in mostra

Le new entry in Toscana sono due. Tra queste spunta Montelupo Fiorentino. Con la novità di Grosseto, anche la città della ceramica entra nella rosa dei musei aderenti al progetto "Terre degli Uffizi". Una prima assoluta, presentata ieri nella sede della Fondazione CR Firenze. Sono quattro le conferme - tra queste, dall’Empolese Valdelsa c’è Montespertoli - per sei mostre che si terranno nel corso del 2023 nell’ambito della terza edizione del progetto promosso da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze. Obiettivo, valorizzare il patrimonio artistico della Toscana, una sfida che passerà anche da Anghiari, Scarperia e San Piero e San Giovanni Valdarno. Il nuovo piano espositivo che promuove il legame del territorio con le sue ricchezze artistiche è stato presentato da Luigi Salvadori, Presidente della Fondazione CR Firenze e da Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi. Prima di raccontare le mostre del futuro, però, uno sguardo sui risultati ottenuti nell’edizione 2022 di "Terre degli Uffizi" con un amento del 37% dei visitatori nelle sale espositive scelte, rispetto agli stessi periodi prima dell’avvio del programma. Nel 2021 invece i biglietti strappati erano saliti del 18%. Sono state più di 60mila le presenze lo scorso anno, "216mila euro gli incassi nei luoghi a pagamento - ha spiegato Salvadori - Interessante anche l’identikit del visitatore. Molti giovani, tanti di loro in arrivo da altre regioni e dall’estero. Il 79% ha dichiarato che per la prima volta visitava quel museo e il 47% ha ammesso di esservi entrato perché interessato proprio a quella mostra. Valorizzare collezioni meno note e incrementare i flussi turistici nelle periferie resta il focus. Anche se - ha aggiunto Salvadori - ricordiamoci che il successo dei musei non si misura dal numero di visitatori ma dal numero di persone a cui ha insegnato qualcosa".

Il programma espositivo del 2023 partirà dal Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino con la mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una galleria di confronti", che si terrà dal 1 aprile al 1 ottobre. A ruota la mostra di Montespertoli, al Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Pietro in Mercato, dal 22 aprile al 29 ottobre, che è la terza esposizione all’interno di Terre degli Uffizi e che quest’anno è dedicata a Filippo Lippi e intitolata "Filippo Lippi in Valdelsa". "Continuiamo a sostenere quel modello di ‘turismo esperienziale’ che sta crescendo notevolmente - ha detto il presidente della Fondazione CR - Un turismo, secondo i più qualificati osservatori del settore, destinato ad aumentare del 57% entro il 2030". "Questa iniziativa, avviata subito dopo il lockdown - ha dichiarato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - sta avendo un impatto inaspettato. Altre ne stanno nascendo di natura simile in Italia, e anche all’estero alcuni direttori di musei si interessano al nostro modello per poterlo riproporre".

Ylenia Cecchetti