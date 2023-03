Ecco le figure femminili Donne gratis al museo

Un viaggio tra le figure femminili. Il museo Civico e Diocesano di Fucecchio ha organizzato due speciali aperture dedicate a tutte le donne con l’iniziativa ’Impressione donna, percorso guidato tra le figure femminili del museo’, con ingresso e visita gratuita. L’iniziativa si svolge durante l’orario di apertura del Museo (dalle 16 alle 19 sia oggi che domani) ed è attiva su prenotazione da effettuarsi al numero 0571 268262 o via mail all’indirizzo [email protected] "Per promuovere e valorizzare il nostro museo – spiega l’assessore alla cultura Daniele Cei - stiamo adottando varie strategie e modi che avvicinino i cittadini ai tanti tesori contenuti nella sala del Palazzo Corsini. In questa occasione abbiamo scelto di progettare un percorso di visita guidata che valorizzi le raffigurazioni e le opere con soggetto femminile, in modo da mettere in evidenza la centralità della donna, e al tempo stesso faccia conoscere il museo a un pubblico più numeroso".