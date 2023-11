Ecco le fiabe in classe. Il progetto Gutenberg

E’ partita la terza edizione del Progetto Gutenberg, il percorso di promozione della lettura che vedrà gli studenti trasformarsi in veri e propri editori. Protagoniste del progetto sono le classi quarte delle scuole primarie che hanno accolto con grande entusiasmo le fiabe selezionate. Il progetto Gutenberg, ideato da Terzostudio e realizzato grazie al contributo delle amministrazioni comunali di Fucecchio e Barberino Tavarnelle, con il coordinamento delle insegnanti dell’Istituto Comprensivo Fucecchio e dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Barberino Tavarnelle, vede la partecipazione di oltre 300 bambini. A Fucecchio ogni studente delle classi coinvolte ha ricevuto il tesserino di giudice dall’assessora alla pubblica istruzione Emma Donnini, accompagnata dalla dirigente dell’istituto comprensivo Fucecchio Angela Surace, insieme al quaderno con i dieci testi finalisti del "Concorso per la scrittura di una fiaba" e la scheda con la quale daranno i propri voti a ciascuna fiaba. Gli studenti avranno poco più di quaranta giorni di tempo per leggere i testi e formulare il proprio giudizio, dal quale scaturirà la fiaba vincitrice che sarà poi pubblicata