Ecco ’Le Cosmicomiche… e dintorni’

CERRETO GUIDI

Uno spettacolo teatrale in omaggio a Italo Calvino. Questo l’appuntamento di venerdì prossimo alle 21.30 presso la biblioteca Emma Perodi di Cerreto Guidi, con lo spettacolo dal titolo “Le Cosmicomiche… e dintorni”, un viaggio tra le meraviglie dell’universo passate attraverso il caleidoscopio della fantasia del grande scrittore. L’evento teatrale, organizzato in occasione dell’anniversario della nascita di Italo Calvino, sarà messo in scena dalla compagnia “Arca Azzurra”, con Lucia Socci, Massimo Salvianti ed Emiliano Benassai alla fisarmonica.

Cerreto Guidi torna così a tributare un omaggio a Italo Calvino a distanza d pochi mesi, quando, sempre in Biblioteca, si tenne una due giorni di approfondimento sulla figura e l’opera del grande scrittore. Lo spettacolo di venerdì prossimo mette insieme il Cosmo e il Comico nella forma di una lettura spettacolo con due interpreti e la partecipazione di un musicista dal vivo, condividendo con l’autore e soprattutto con lo spettatore, quello sguardo attento, ironico e auto-ironico che riesce a mettere a nudo i valori di una società che corre veloce verso il nuovo, la scienza, la tecnologia e insieme verso il consumismo e l’omologazione. L’evento, realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, è a ingresso libero. E’ consigliata la prenotazione, telefonando al numero 0571 906219.