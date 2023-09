Ecco l’app “Municipium“. Filo diretto col cittadino

A Cerreto Guidi nasce l’app “Municipium“, che insieme a tutte le altre novità tecnologiche mira a favorire e semplificare la vita al cittadino nel rapporto con l’Amministrazione comunale. Sono stati utilizzati 305mila euro totali arrivati dal Pnrr, un finanziamento per potenziare i siti web istituzionali e migliorare i servizi digitali per cittadini ed imprese. A presentare la nuova app è stata la sindaca Simona Rossetti, la quale si è soffermata ull’importanza della digitalizzazione nel mondo di oggi sottolineando quanto l’informazione debba essere primaria, immediata e a disposizione del cittadino. "C’è stato molto impegno da parte dell’Amministrazione in questi anni nel potenziare gli strumenti di comunicazione, era uno degli obbiettivi a cui tenevamo. Il cittadino – prosegue la sindaca – ha la necessità di sapere tutto quello che avviene da un punto di vista normativo e di essere informato su quello che riguarda il suo comune. Abbiamo cercato di potenziare in questi anni la nostra comunicazione: dal creare una pagina Facebook del comune, alla formazione di un gruppo whatsapp fino all’app “Municipium’”. L’arrivo dell’applicazione ha creato un canale diretto con i cittadini, una novità importante “per favorire l’immediatezza e la domanda del cittadino".

Ad illustrare le particolarità dell’applicazione è stato invece l’assessore ai sistemi informatici, Alessio Tanganelli, che ha tra l’altro evidenziato come da molti anni l’amministrazione investa sulla comunicazione. "Si tratta di un ottimo passo in avanti per l’Amministrazione – esordisce l’assessore –. Da molti anni investiamo sull’innovazione tecnologica. Il nostro obbiettivo è sempre stato quello di facilitare il cittadino nell’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Il lancio di questa piattaforma è per andare incontro a servizi sempre più intuitivi e completi".

Ad entrare ancor più nei dettagli invece ecco l’intervento del responsabile agli affari generali, Paolo Reali. "Sulla nuova applicazione sarà possibile prenotare appuntamenti in municipio, segnalare determinate problematiche e informarsi nella sezione Amministrazione Trasparente, tutto ciò in maniera più immediata e accessibile"”.

Niccolò Pistolesi