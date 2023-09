Ecco la pelle che verrà. Artigianalità e naturalezza. Svelati i prossimi trend

Il settore economico più importante della zona, la prossima settimana, nel contesto di una congiuntura complessa che ribadisce lo stato di rallentamento della produzione e dell’export riscontrato nei primi mesi del 2023. La Francia conferma il ruolo di primo Paese di destinazione per le esportazioni della pelle italiana, seguita da Romania, Spagna, Stati Uniti, Cina e Portogallo. Intanto ci sono già i primi trend che saranno al centro del grande evento per la pelle dal 19 al 21 settembre.

Andare oltre. Ridefinire la propria natura. Trasformarsi. Sono questi, in sintesi, gli input creativi per l’invernale 2024-2025 elaborati dal Comitato Moda Lineapelle. Sarà una stagione all’insegna della naturalezza e di una ricerca ipertecnica, protesa verso il futuro. Ne derivano: materiali in evoluzione, forme nuove e sorprendenti. I colori giocano con gli opposti ed esprimono calma, fiducia, ma anche visione, ricerca, esplorazione. Atmosfere familiari e armonie cromatiche rassicuranti sono risvegliate da guizzi digitali. Ricerca e sostenibilità caratterizzano la creatività. Low-tech e hi-tech si incontrano in giochi di rilievi, costruzioni e illusioni in volumi, effetti e texture che rendono tridimensionali le stampe digitali, ma richiamano anche lavorazioni artigianale. Un appuntamento importante e strategico, dunque, per il copmparto.

Una leadership, quella di Lineapelle, dimostrata anche dal peso e dal valore dei suoi espositori italiani, che generano un fatturato annuo di oltre 6,3 miliardi di euro, il 70% derivante dall’export, dando lavoro a un totale di circa 25mila addetti di cui 6mila nel Valdarno. Nel dettaglio, le concerie presenti in fiera valgono un fatturato di quasi 4 miliardi di euro all’anno, i produttori di accessori e componenti di 1,7 miliardi di euro, quelli di tessuti e sintetici di quasi 600 milioni di euro. Lineapelle 102 resta al centro di un sistema espositivo basato sulla parziale concomitanza con le altre fiere di filiera: Micam, Mipel e TheOneMilano (Fiera Milano Rho, su quella completa con la rassegna dedicata alla tecnologia, Simac Tanning Tech (anch’essa in agenda a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 settembre) e sulla presenza al suo interno di Mipel Lab (salone dedicato all’eccellenza dell’outsourcing pellettiero italiano). Sinergie strategiche.

C. B.