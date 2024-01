Ecco la digital week. Giornate di servizi gratis

In occasione dell’inaugurazione del Punto Digitale Facile presso l’Informagiovani (piazza La Vergine 21), il Comune di Fucecchio promuove la Digital Week, una settimana dedicata a far conoscere i servizi di assistenza e formazione per l’utilizzo delle tecnologie digitali messi gratuitamente a disposizione dei cittadini. Questo il programma completo: lunedì prossimo 22 gennaio ci sarà l’apertura del Punto Digitale Facile (dalle 10, accesso libero); martedì 23 gennaio è previsto il supporto per le iscrizioni alle scuole medie e superiori (a partire dalle 15, su appuntamento).

Mercoledì 24 gennaio è il giorno dell’ inaugurazione ufficiale e del servizio di attivazione gratuita dello Spid (dalle 11, su appuntamento). Giovedì 25 gennaio toccherà al supporto per le iscrizioni alle scuole medie e superiori (dalle 15, su appuntamento). Venerdì 26 gennaio ci sarà ancora il servizio di attivazione gratuita dello Spid (dalle 10).