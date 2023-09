Ecco ’Kassenbuch’ per non dimenticare

VINCI

’Kassenbuch’, piccolo quaderno in tedesco, è il titolo del libro che viene presentato oggi alle 16.30 presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci. Presente l’autrice Francesca Bianconi. Si tratta della trascrizione del diario della prigionia, durante la Seconda guerra mondiale, del nonno Serafino. Nativo di Vinci, la sua famiglia è stata tra le ultime ad avere abitato nel castello di Vinci prima dei restauri degli anni Quaranta ed essere adibito a Museo, Bianconi venne deportato nei campi di lavoro tedeschi, dove su un piccolo quaderno recuperato durante la prigionia, appunta tutto ciò che accade in quel periodo, sensazioni e privazioni. Questo piccolo quaderno è, quindi, una testimonianza fondamentale per comprendere ciò che hanno provato tutte quelle persone che hanno vissuto sulla propria pelle questo tragico periodo della storia umana. Essere riusciti a recuperare questi scritti è quindi estremamente importante per quella memoria collettiva, che si basa sulla condivisione tra generazioni, per comprendere come certi avvenimenti siano accaduti, cosa abbiano comportato nella crescita e formazione delle persone, cosa fare per evitarli. In questo caso, è stata la nipote Francesca Bianconi ha prendere il testimone della storia di Serafino. L’ingresso alla Biblioteca Leonardiana è libero. Ci saranno ospiti e video, con la collaborazione dell’Associazione Vinci nel Cuore.