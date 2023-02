Ecco il primo contest dei mangiatori di pizza

Più di 3.000 km ricoperti di pomodoro e mozzarella. Una distanza che equivale ad un viaggio ideale che parte da Napoli, patria della pizza, e arriva fino a Bruxelles, passando per Parigi e Londra. È questa la distanza che, se messe una di fianco all’altro, riescono a coprire le pizze ordinate su Deliveroo dal 2015 – anno dell’arrivo della App in Italia - ad oggi.

L’app di consegna a domicilio – lo ricordiamo – ha mostrato nelle settimane scorse una speciale classifica dedicata alle ‘città pizza lover 2022’, ossia quelle che hanno richiesto maggiori ordinazioni nell’anno appena passato. Tra queste una sorpresa: Fucecchio seconda in Italia dopo Manfredonia. E allora visto che la città di Montanelli è così amante della pizza il 10 marzo alle 20.30 alla Pizzeria da Pupillo & Gina via Giordano a Fucecchio si terrà il Contest tra i più grandi mangiatori di Pizza. Chi sarà il vincitore? Un eventi che – si apprende – sarà mandato in diretta su Facebook per chi non trova posto in pizzeria. E vuol vedere i mangiatori all’opera.