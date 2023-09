Ecco il Premio Boccaccio La nuova edizione al via "Creatività e innovazione"

Riflettori su Certaldo e su quello che è il grande evento culturale nazionale: la 42esima edizione del Premio letterario Giovanni Boccaccio, in programma dal 15 al 17 settembre. Del resto, al di là dei dubbi sul luogo di nascita, è certo che questa cittadina immersa tra le verdi colline della Valdelsa rappresentò per il grande poeta e scrittore un luogo fondamentale, tanto da sceglierla come ultima dimora. E qui tutto parla di lui. A partire dal premio che è entrato a pieno titolo negli appuntamenti culturali del Paese. L’evento è stato presentato in Regione a Firenze, alla presenza del consigliere regionale Enrico Sostegni per conto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco del Comune di Certaldo Giacomo Cucini, l’assessore alla Cultura Clara Conforti, la presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio Simona Dei e Gloria Pampaloni di Federighi Editori.

I vincitori di quest’anno sono Georgi Gospodinov per la Letteratura, Stefania Battistini per il giornalismo e Marco Paolini per l’etica della comunicazione, che saranno presenti durante la doppia cerimonia di premiazione – una delle novità di quest’anno – che si terrà venerdì e sabato alle 21, al Teatro Cinema Boccaccio. "Il Premio letterario Boccaccio - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - da decenni valorizza la cultura del nostro territorio grazie all’ottimo lavoro portato avanti dal Comune di Certaldo e dall’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio. Certaldo ha saputo rendere onore alla grandezza del suo più illustre cittadino con un premio letterario che stimola la creatività, l’innovazione, la narrativa di qualità valorizzando i migliori talenti".

Una ragione d’orgoglio per il territorio e per la Toscana, questo premio. "Il Premio è letteratura, ma una letteratura che riporta la cultura dell’oggi, come faceva Boccaccio, attraverso la letteratura, il giornalismo, e quest’anno il teatro – commenta Simona Dei, presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio –. Da questo principio sono nati i tre premiati eccezionali di questa edizione, che collegano il presente e il passato con gli eventi attuali con uno sguardo rivolto al futuro. Parlare di guerra in quest’anno è irrinunciabile, perché non ci dobbiamo abituare alla guerra, che fa parte del nostro mondo e va ricordata in momenti importanti di riflessione come questo". Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo pone l’accento sul fatto che il "Premio piano piano ha saputo allargarsi, rivolgendosi a un pubblico più ampio che comprende giovani e meno giovani, e adesso fa un’ulteriore scommessa con la fiera letteraria". Anche il consigliere regionale Enrico Sostegni sottolinea la grande crescita del Premio: "È divenuto negli anni un punto di riferimento nazionale, potrei perfino dire internazionale vista la portata degli autori premiati. Abbina al riconoscimento letterario momenti importanti di riflessione, dibattito e approfondimento che coinvolgono tutta la città".

Ogni anno, il Premio offre un’importante opportunità di approfondimento e arricchimento culturale per la comunità e comprende diversi eventi correlati. In programma mostre di illustrazione, incontri con gli autori, momenti firmacopie. Gli eventi si svolgeranno nel borgo storico, tra Palazzo Pretorio, il Chiostro degli Agostiniani e la Casa di Boccaccio. Da segnalare – fanno sapere gli organizzatori – la presentazione del ‘Piccolo Decameron’, programmata per sabato alle 10.30, e la prima edizione di ‘Fiammetta’, la nuova fiera letteraria aperta tutti i giorni del Premio in Palazzo Pretorio dalle 10.30 alle 19.