Ecco il percorso pedonale ad Anselmo

MONTESPERTOLI

Un’operazione da 1.100.000 euro complessivi, suddivisa in due lotti, che si è conclusa nell’arco di un quinquennio. Sono i numeri legati al nuovo percorso pedonale dell’Anselmo, che sarà inaugurato sabato prossimo alle 11 al termine di una cerimonia aperta alla cittadinanza (con ritrovo fissato davanti al circolo, in piazza Ninni Cassarà). Il primo lotto dei lavori del nuovo tracciato della frazione montespertolese ha riguardato la realizzazione dei marciapiedi con nuovi attraversamenti pedonali illuminati in località Fornace, nella parte terminale dell’abitato.

Il secondo, chiusosi di recente, ha lasciato in dote un nuovo marciapiede, una pista pedonale, una rotatoria e cinque nuovi punti in cui i pedoni potranno attraversare in sicurezza. A completare il quadro ci sarà infine l’installazione di due rilevatori di velocità sulla Strada Provinciale 80, che sostituiranno quelli attualmente presenti nella zona e non attivi. E che dovrebbero entrare in funzione nelle prossime settimane.

"Si tratta di un investimento importante per la frazione – ha commentato il sindaco Alessio Mugnaini - frutto di numerosi incontri con la cittadinanza che richiedeva da tempo interventi di mitigazione del traffico e di messa in sicurezza della strada dal punto di vista dei pedoni".

G.F.