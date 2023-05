Ecco il nuovo parco a Baccaiano

Oggi Baccaiano è in festa. Alle 11 si terrà l’inaugurazione e l’intitolazione del nuovo parco "Maria Montessori" nella frazione di fondovalle Virginio, in occasione della prima edizione della Festa "Pane e Tulipani" organizzata dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli. I primi interventi di riqualificazione dell’area verde sono iniziati nel 2019. Lo si doveva inaugurare, come campo sportivo poi il Covid ha bloccato tutto. Nei mesi scorsi si è proceduto alla messa a dimora degli alberi a rapido accrescimento e a foglia larga, all’installazione di panchine e cestini e alla posa di una teleferica ludica richiesta dai bambini della frazione. L’intervento è terminato con la realizzazione di un "portale" di accesso al parco costituito da due aiuole a forma di goccia. "La riqualificazione del parco di Baccaiano, un tempo campo da calcio della frazione, era un obiettivo del nostro mandato. Si tratta di una risorsa molto importante per i residenti, soprattutto per i più piccoli – ha detto il vicesindaco, Marco Pierini - In una località con molte famiglie come Baccaiano mettere a disposizione un parco attrezzato rappresenta un bellissimo investimento sul futuro. Inoltre, siamo certi che questa zona possa diventare un bel polmone verde per la cittadinanza".