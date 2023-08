Ecco il grande concerto con oltre 40 musicisti

La Pro Loco di Fucecchio, con il patrocinio del Comune, organizza un concerto in ricordo di Mauro Boldrini, Enrico Briganti e Gisberto Morelli, che vedrà salire sul palco oltre quaranta musicisti fucecchiesi il 7 settembre alle 21,30. Mauro Boldrini, Maurone, come lo chiamavano gli amici più intimi, aveva 66 anni, fucecchiese, operaio calzaturiero in pensione, ed era un persona molto conosciuta, stimata e apprezzata con una grande passione per la batteria che lo ha sempre accompagnato durante la sua vita. Enrico “Ciclo” Briganti, fucecchiese doc aveva anche lui una grande passione per la musica. Per decenni aveva gestito una polleria nella parte storica della città, all’angolo tra via San Giovanni e piazza Vittorio Veneto, spesso luogo di incontro con amici con la passione per la musica. Gisberto Morelli, in arte Gille, è stato un musicista, una persona conosciuta, apprezzata e stimata in città, con una grande passione per la chitarra che ha sempre caratterizzato la sua vita.