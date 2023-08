Ecco il gran finale con Malvisi e Gamlieli a Empoli: Jazz Summer Festival 2023

EMPOLI

Tempo di saluti per il “Jazz summer Festival 2023”. La kermesse promossa da Empoli Jazz, infatti, si chiuderà giovedì sera alle 21.15 al giardino del Torrione di Santa Brigida con il concerto di Daniele Malvisi New Project e di Tal Gamlieli Trio. Il sassofonista di Montevarchi si esibirà insieme a Simone Basile alla chitarra, Francesco Pirotti al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria. Diplomato nel 1997 in sassofono presso il conservatorio Morlacchi di Perugia e nel 2001 in improvvisazione e arrangiamento jazz, Malvisi (nella foto) è musicista attento e aperto a vari stili e generi musicali, tanto che le sue esperienze si estendono anche alla musica etnica italiana ed extraeuropea. Attualmente è leader di due formazioni: Daniele Malvisi Quartet e Daniele Malvisi “Jazz for Peace”.

Per quanto riguarda il Tal Gamlieli trio invece, oltre a Tal Gamlieli al contrabbaso, ci saranno Stav Goldberg al pianoforte e Amir Bar Akiva alla batteria. Israeliano, Tal Gamlieli considera il suo paese d’origine il luogo perfetto per il jazz. In questo crogiolo di culture, il bassista jazz combina forme musicali classiche europee con suoni orientali e africani per creare nuove sonorità. La diversità delle culture conferisce alla musica del suo trio uno speciale appeal emotivo che tocca e connette le persone in tutto il mondo.