Ecco il gran finale a Montaione con Le Quartagramma Vocal Project

MONTAIONE

Quarto ed ultimo appuntamento con il Festival della Musica Suonata di Montaione, rassegna ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale. Stasera l’appuntamento è alle ore 21.30 nel Borgo di Castelfalfi con le Quartagramma Vocal Project, che si esibiranno nella piazzetta davanti alla chiesa di San Floriano (oppure al Teatro Scipione Ammirato in caso di maltempo). Quartagramma Vocal Project è un quartetto vocale e live electronics che reinterpreta i più grandi classici della musica rock, pop e jazz in chiave del tutto nuova. Solo quattro voci femminili, loop station ed effetti vocali, tutto dal vivo. Le Quartagramma Vocal Project nascono nel 2010 da un’idea di Veronica Fiorini, che si unisce insieme ad altre cantanti di diversa formazione musicale, dal blues al gospel, dal jazz al rock per un progetto in cui la voce è al centro di tutto. Il progetto inizialmente a cappella, si arricchisce più tardi di effetti vocali elettronici e loop stations che accompagnano gli arrangiamenti originali. È così possibile apprezzare i più famosi brani della musica internazionale in una chiave assolutamente nuova e inaspettata, il tutto rigorosamente dal vivo. Il gruppo è composto da Elena Guarducci, Veronica Fiorini, Chiara Burresi e Selenia Greco. Il concerto è ad ingresso libero.