Ecco il defibrillatore in piazza Roma

Gambassi Terme comune sempre più cardioprotetto. E’ stato installato in piazza Roma il secondo dei due defibrillatori donati alla comunità da tutte la associazioni che lo scorso anno hanno preso in gestione il Platano.

La disponibilità di defibrillatori sul territorio per un pronto intervento è molto importante, soprattutto in un borgo turistico come quello termale. La consapevolezza di quanto siano essenziali questi strumenti è sempre più diffusa, intervenire in pochi minuti su una persona colta da arresto cardiocircolatorio significa incrementare notevolmente le possibilità di salvarla, guadagnando quei preziosissimi istanti che intercorrono dal malore all’arrivo dei soccorsi sanitari.