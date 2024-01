Ecco il Carnevale. Colori e sfilate . Il programma

VINCI

È iniziato il conto alla rovescia per la festa più colorata dell’anno. Bentornata alla festa più eccentrica che ci sia. Tra stelle filate e coriandoli, torna domenica con tante attrazioni e divertimento per tutta la famiglia, il Carnevale delle Due Rive. L’appuntamento con la giornata inaugurale a Sovigliana e Spicchio, è a partire dalle 14,30, ad ingresso libero; si comincia con la sfilata su viale Togliatti che si ripeterà anche nelle domeniche 4, 11 e 25 febbraio. Largo dunque ai carri allegorici e alla fantasia. Quest’anno, tra le novità alle quali il comitato organizzativo sta ancora lavorando mettendo a punto gli ultimi allestimenti, i carri dedicati a "La gabbanella e il Gatto" e "Masha e Orso".

Lungo tutto il percorso toccato dalla sfilata si potrà girare anche tra gli stand del mercatino. Non c’è limite alla creatività. È l’occasione per i più piccini che aspettano questa festa con trepidazione, per dare sfogo ad immaginazione ed inventiva calandosi nei panni dei loro personaggi preferiti. Tra le domeniche da segnalare, quella dell’11 febbraio quando, alle 18,30, si svolgerà il tradizionale Falò del Re Carnevale accompagnato dallo spettacolo pirotecnico in Arno. Ma il Carnevale delle Due Rive sconfinerà anche nel Comune di Capraia e Limite il 10 febbraio. Dalle 14.30 i carri animeranno infatti la festa organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno e dalla Pro Loco di Capraia e Limite. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e il divertimento è garantito. Da segnare in agenda, sempre nel Comune di Vinci, il Carnevale di Vitolini: per le prossime tre domeniche la frazione si animerà con la 37esima edizione del Carnevale dei Bambini. Da Piazza del Popolo prenderanno il via le sfilate dei tradizionali carri allegorici che accenderanno la festa tra canti, balli, gioco della pentolaccia e coriandoli.