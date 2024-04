Ecco il bonus sociale idrico integrativo, le modalità per richiederlo

Fino al 16 maggio, i residenti nei 15 Comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa - compreso Fucecchio - possono presentare domanda per chiedere l’assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, esclusivamente per l’abitazione di residenza. Occorre inoltre essere in possesso di dichiarazione Isee in corso di validità con un valore Isee non superiore a 15mila euro. Nel caso di nucleo familiare con almeno 4 figli a carico, il valore Isee richiesto per l’accesso è elevato a 20mila euro. La misura del bonus integrativo si baserà sulla spesa idrica dell’anno precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. L e domande di partecipazione al bando dovranno essere compilate sui moduli predisposti. I residenti nel Comune di Fucecchio potranno ricevere maggiori informazioni e assistenza alla compilazione della domanda presso lo Sportello Sociale, Via Castruccio 12 - primo piano, tel. 0571 268333, il martedì ore 9-13 e 14-17.